Глава МИД Венгрии назвал виновников затягивания спецоперации на Украине

Сийярто подчеркнул, что именно институции ЕС и руководители некоторых стран блока, по его оценке, тормозят любые попытки мирного диалога между Москвой и Киевом. «Полагаю, что самые большие риски мирным переговорам несет Брюссель и лидеры тех стран Западной и Северной Европы, которые абсолютно не заинтересованы в мире. Они, напротив, заинтересованы в том, чтобы втянуть весь континент в войну с Россией», — сказал он в разговоре с ТАСС.