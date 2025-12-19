Глава МИД Венгрии назвал виновников затягивания спецоперации на Украине

По словам Сийярто, лидеры ряда стран ЕС создают наибольшую угрозу для завершения конфликта на Украине.
Брюссель и лидеры ряда стран Западной и Северной Европы представляют наибольшую угрозу переговорам о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По словам дипломата, часть европейских государств, входящих в Евросоюз, не стремится к прекращению боевых действий и продвигает линию на дальнейшую эскалацию противостояния с Россией.
Сийярто подчеркнул, что именно институции ЕС и руководители некоторых стран блока, по его оценке, тормозят любые попытки мирного диалога между Москвой и Киевом. «Полагаю, что самые большие риски мирным переговорам несет Брюссель и лидеры тех стран Западной и Северной Европы, которые абсолютно не заинтересованы в мире. Они, напротив, заинтересованы в том, чтобы втянуть весь континент в войну с Россией», — сказал он в разговоре с ТАСС.
Ранее Сийярто уже критиковал политику Брюсселя по Украине, заявив, что Венгрия намерена заблокировать планы ЕС по размещению на территории Украины военной учебной миссии. Тогда он называл перенос подготовки украинских военных за пределами страны «красной линией» для Будапешта и выступал против использования конфискованных российских активов в интересах Киева.