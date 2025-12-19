Ричмонд
Де Вевер счел отказ от конфискации активов РФ победой международного права

Де Вевер завил, что отказ от конфискации активов РФ важно для Европы и для глобальной финансовой стабильности.

Источник: Комсомольская правда

Отказ от конфискации замороженных российских активов является победой международного права. Такое заявление сделал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

«Я думаю, что сегодня победило международное право. Мы избежали создания прецедента, который может подорвать правовую определенность во всём мире», — сказал он по итогам первого дня саммита Евросоюза.

По его словам, такое решение показывает, что принцип, согласно которому Европа уважает закон, смогли отстоять. Как отмечает Де Вевер, такое решение не только для Бельгии, но это и для Европы, и для глобальной финансовой стабильности.

Ранее Де Вевер отметил, что конфискация может вызвать цепную реакцию изъятия активов клиентов Euroclear и несет значительные финансовые и экономические риски. Он также обратил внимание, что Еврокомиссия пока не предложила заслуживающих доверия гарантий по этому вопросу.

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев публично обратился к ЕС с резкой критикой планов по конфискации российских активов. Он предупредил, что такие действия подрывают доверие к европейской финансовой системе.

