Над регионами РФ сбиты 94 украинских БПЛА. Военная операция, день 1395-й

8:43 В аэропорту Геленджика ограничили прием и выпуск самолетов.
8:20 ? Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника.
▪️36 — над Ростовской областью,
▪️17- над Белгородской,
▪️15 — над Воронежской,
▪️7 — над акваторией Каспийского моря,
▪️по 6 — над Самарской и Астраханской областями,
▪️5 — над акваторией Азовского моря,
▪️по 1 — над Курской областью и Краснодарским краем.
8:05 Президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные российские активы одним из главных рычагов давления на Россию.
8:00 Сегодня 1376-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.