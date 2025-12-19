Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами РФ сбиты 94 украинских БПЛА. Военная операция, день 1395-й

Силы ПВО ночью сбили 94 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Россия не пойдет на компромиссы в отношении размещения на территории Украины натовских контингентов, ударных вооружений и членства Украины в НАТО заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные активы одним из главных рычагов давления на Россию. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:43 В аэропорту Геленджика ограничили прием и выпуск самолетов.

8:20 ? Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника.

▪️36 — над Ростовской областью,

▪️17- над Белгородской,

▪️15 — над Воронежской,

▪️7 — над акваторией Каспийского моря,

▪️по 6 — над Самарской и Астраханской областями,

▪️5 — над акваторией Азовского моря,

▪️по 1 — над Курской областью и Краснодарским краем.

8:10 ~Россия не пойдет на компромиссы~ в отношении размещения на территории Украины натовских контингентов, ударных вооружений и членства Украины в НАТО, ~это все абсолютно неприемлемо~, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

8:05 Президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные российские активы одним из главных рычагов давления на Россию.

8:00 Сегодня 1376-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше