Сийярто: Венгрия готова принять встречу президентов РФ и США в любое время

По словам Сийярто, венгерская сторона готова к проведению встречи в любое время. «Мы подтвердили эту решимость как в Вашингтоне, так и в Москве», — указал он.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что место проведения встречи для переговорного процесса по Украине не вызывает разногласий ни в России, ни в США. «Для нас это, безусловно, большая честь», — отметил Сийярто.
Он также добавил, что Венгрия с начала украинского кризиса выступает с позиции мира, несмотря на «колоссальные политические нападки», которые обрушиваются на Будапешт.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились о встрече в Будапеште. Впоследствии проведение саммита было отложено. Российский лидер на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле не исключил, что Будапешт может стать площадкой для переговоров между РФ и США.