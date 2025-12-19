Сийярто: Венгрия готова принять встречу президентов РФ и США в любое время

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились о встрече в Будапеште. Впоследствии проведение саммита было отложено. Российский лидер на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле не исключил, что Будапешт может стать площадкой для переговоров между РФ и США.