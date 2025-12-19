MWM: Польша получила первую партию «нацеленных на РФ» гаубиц K9A1 Thunder

Армия Польши 16 декабря получила новую партию самоходных артиллерийских установок K9A1 Thunder южнокорейского производства. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.
Как отмечает MWM, речь идет о первой партии гаубиц, которые в публикации охарактеризованы как предназначенные для сдерживания России. По данным издания, польская сторона планирует приобрести еще 218 таких боевых машин.
В материале также указывается, что спрос на южнокорейские гаубицы в Европе увеличивается. Среди причин называется опыт эксплуатации немецких САУ PzH 2000 на Украине, где, по оценке издания, они показали ограниченную надежность. В связи с этим K9A1 уже закупили Румыния, Финляндия, Эстония и Норвегия.
Ранее сообщалось, что Польша поставила ракетные системы Patriot на боевое дежурство и привела их в состояние боевой готовности. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что в период с 2027 по 2029 год страна должна получить еще 48 пусковых установок.
Кроме того, также стало известно о том, что Польша планирует производить мины для укрепления границы с РФ.