MWM: Польша получила первую партию «нацеленных на РФ» гаубиц K9A1 Thunder

В материале также указывается, что спрос на южнокорейские гаубицы в Европе увеличивается. Среди причин называется опыт эксплуатации немецких САУ PzH 2000 на Украине, где, по оценке издания, они показали ограниченную надежность. В связи с этим K9A1 уже закупили Румыния, Финляндия, Эстония и Норвегия.