Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гостиный двор выстроилась очередь из журналистов за 4 часа до прямой линии с Путиным

Очередь журналистов, аккредитованных на программу Итоги года с Владимиром Путиным, сформировалась у входа в Гостиный двор в Москве за несколько часов до начала эфира. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Источник: Life.ru

Видео © Life.ru.

Представители российских и зарубежных СМИ начали занимать очередь более чем за четыре часа до старта трансляции, чтобы своевременно пройти необходимый контроль и попасть на площадку. Кстати, в мероприятии, которое традиционно привлекает широкое внимание, примут участие и журналисты из недружественных России стран.

Ранее стало известно, что ведущими программы с участием президента России станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Именно они будут находиться рядом с Владимиром Путиным во время прямого эфира. Прямая линия, совмещённая с большой пресс-конференцией, начнётся в полдень по московскому времени. Эфир запланирован на три часа.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.