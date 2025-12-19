В Гостиный двор выстроилась очередь из журналистов за 4 часа до прямой линии с Путиным

Ранее стало известно, что ведущими программы с участием президента России станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Именно они будут находиться рядом с Владимиром Путиным во время прямого эфира. Прямая линия, совмещённая с большой пресс-конференцией, начнётся в полдень по московскому времени. Эфир запланирован на три часа.