В Гостиный двор выстроилась очередь из журналистов за 4 часа до прямой линии с Путиным

Представители российских и зарубежных СМИ начали занимать очередь более чем за четыре часа до старта трансляции, чтобы своевременно пройти необходимый контроль и попасть на площадку. Кстати, в мероприятии, которое традиционно привлекает широкое внимание, примут участие и журналисты из недружественных России стран.
Ранее стало известно, что ведущими программы с участием президента России станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Именно они будут находиться рядом с Владимиром Путиным во время прямого эфира. Прямая линия, совмещённая с большой пресс-конференцией, начнётся в полдень по московскому времени. Эфир запланирован на три часа.
