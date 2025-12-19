Войска РФ уничтожили за сутки до взвода боевиков ВСУ под Терноватым

Также сообщается о расширении российскими военными плацдарма в районе расположенных неподалеку от Терноватого днепропетровских сел Герасимовка и Радостное, об освобождении которых ранее объявило Минобороны РФ, и Андреевки, по не подтвержденной пока официально информации, занятой на днях подразделениями РФ.