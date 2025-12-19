Войска РФ уничтожили за сутки до взвода боевиков ВСУ под Терноватым

В течение суток российские подразделения уничтожили до взвода боевиков ВСУ в ходе продвижения в районе запорожского поселка Терноватое, сообщил в пятницу Telegram-канал «Воин DV».
По информации источников канала, войска РФ продвигаются вглубь обороны ВСУ к востоку от Терноватого и расположенного рядом с ним села Косовцево.
Также сообщается о расширении российскими военными плацдарма в районе расположенных неподалеку от Терноватого днепропетровских сел Герасимовка и Радостное, об освобождении которых ранее объявило Минобороны РФ, и Андреевки, по не подтвержденной пока официально информации, занятой на днях подразделениями РФ.
Согласно сведениям военного блогера Юрия Подоляки, российские военные берут в клещи Терноватое. Войска РФ ведут также бои за находящееся в 12 километрах от поселка село Братское.
По мнению Подоляки, штурм Терноватого может начаться после перехода Братского под контроль российских войск. Блогер считает, что в случае занятия поселка подразделениями РФ можно ожидать обрушения обороны противника на данном участке линии боевого соприкосновения.