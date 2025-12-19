Макрон: ЕС продолжит работу над методами использования активов РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что Евросоюз продолжит работу над методами использования замороженных российских активов для финансирования Украины.
«Работа продолжится над другими методами для того, чтобы иметь возможность использовать эти российские активы, возможно, для привлечения финансирования», — сообщил глава Франции по итогам саммита Европейского союза.
При этом он отметил, что страны ЕС после решения о предоставлении кредита Киеву не установили никаких сроков для продолжения работы по использованию замороженных активов РФ в качестве основы для финансирования Украины.
Напомним, ранее в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что страны ЕС достигли договоренности о выделении Украине €90 млрд в качестве поддержки на период 2026—2027 годов.