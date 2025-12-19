Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон: ЕС продолжит работу над методами использования активов РФ

Французский лидер заявил, что Евросоюз продолжит работу над методами использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что Евросоюз продолжит работу над методами использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

«Работа продолжится над другими методами для того, чтобы иметь возможность использовать эти российские активы, возможно, для привлечения финансирования», — сообщил глава Франции по итогам саммита Европейского союза.

При этом он отметил, что страны ЕС после решения о предоставлении кредита Киеву не установили никаких сроков для продолжения работы по использованию замороженных активов РФ в качестве основы для финансирования Украины.

Напомним, ранее в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что страны ЕС достигли договоренности о выделении Украине €90 млрд в качестве поддержки на период 2026—2027 годов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше