Лукашенко оценил ситуацию в белорусском спорте: «Пока кувыркаемся»

Лукашенко высказался о происходящем в белорусском спорте.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое состоялось в четверг, 18 декабря, оценил ситуацию в белорусском спорте.

— В спорте пока кувыркаемся. Мой лозунг — обыгрывайте россиян. Никто же не мешает, — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, белорусские биатлонисты бегают как надо, стреляют и выигрывают. Говоря про хоккеистов, глава государства отметил, что они то выигрывают, то проигрывают, но «вроде бы ничего».

— А остальные, кроме батутистов? — поинтересовался президент.

Лукашенко пообещал во всем разобраться с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком.

Кстати, мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

Ранее Александр Лукашенко присудил спецпремию двукратному чемпиону Олимпиады Ивану Литвиновичу.

Тем временем МОК снял запрет и разрешил проводить международные соревнования в Беларуси.

