Лукашенко оценил ситуацию в белорусском спорте: «Пока кувыркаемся»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое состоялось в четверг, 18 декабря, оценил ситуацию в белорусском спорте.
— В спорте пока кувыркаемся. Мой лозунг — обыгрывайте россиян. Никто же не мешает, — заявил Александр Лукашенко.
По его словам, белорусские биатлонисты бегают как надо, стреляют и выигрывают. Говоря про хоккеистов, глава государства отметил, что они то выигрывают, то проигрывают, но «вроде бы ничего».
— А остальные, кроме батутистов? — поинтересовался президент.
Лукашенко пообещал во всем разобраться с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком.
Ранее Александр Лукашенко присудил спецпремию двукратному чемпиону Олимпиады Ивану Литвиновичу.
Тем временем МОК снял запрет и разрешил проводить международные соревнования в Беларуси.