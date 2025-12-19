Ричмонд
Премьер Бельгии де Вевер пошутил, что ему надо ехать на свою дачу в Петербург

Премьер Бельгии пошутил, что может стать мэром в российском городе.

Источник: Комсомольская правда

Выступающий против идеи о конфискации российских активов премьер-министр Бельгии Барт де Вевер завершил пресс-конференцию шуткой о том, что ему надо ехать на свою дачу в Санкт-Петербург.

«Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург. И я думаю, что смогу стать там мэром… Напишите об этом», — сказал глава бельгийского парламента по итогам первого дня саммита Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, в своей речи Де Вевер также назвал отказ от конфискации замороженных российских активов победой международного права. Он отметил, что такое решение демонстрирует уважение к закону и предотвращает создание прецедента для мировой правовой системы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Еврокомиссии по изъятию активов «бандитскими» и предупредила о жестком ответе в случае их реализации.

