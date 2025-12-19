Ричмонд
Politico: решение по активам РФ стало провалом для Мерца и фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли договориться об изъятии замороженных активов РФ в пользу Киева, что стало «серьезной неудачей» для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет издание Politico.

Источник: AP 2024

Вместо этого страны ЕС договорились финансировать Украину через коллективные займы в размере €90 млрд. «Хотя соглашение позволяет всем заявить о победе, это не то решение, которого добивались Германия и Еврокомиссия в преддверии саммита», — пишет издание.

Использование долговых коллективных заимствований устраивает страны Южной Европы, но не Германию и страны Северной Европы, которые традиционно выступали против такого механизма из-за опасения финансовых рисков. В качестве уступки Германии лидеры ЕС допустили возможность использования замороженных российских активов для возмещения кредитов Украине, но этот вопрос еще предстоит обсудить в будущем. В то же время сопротивление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера плану по изъятию активов РФ превратило его в изгоя в Совете ЕС, пишет издание.

В ЕС блокировано порядка €210 млрд российских активов, из них €185 млрд — в Бельгии. Еврокомиссия предлагала схему по изъятию этих активов для финансирования Украины. Правительство Бельгии требовало от других стран гарантий возмещения возможного ущерба в том случае, если Россия успешно оспорит действия бельгийских властей через суд, но эти требования были отвергнуты.

