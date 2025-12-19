Politico: решение по активам РФ стало провалом для Мерца и фон дер Ляйен

Использование долговых коллективных заимствований устраивает страны Южной Европы, но не Германию и страны Северной Европы, которые традиционно выступали против такого механизма из-за опасения финансовых рисков. В качестве уступки Германии лидеры ЕС допустили возможность использования замороженных российских активов для возмещения кредитов Украине, но этот вопрос еще предстоит обсудить в будущем. В то же время сопротивление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера плану по изъятию активов РФ превратило его в изгоя в Совете ЕС, пишет издание.