Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 2,5 миллиона

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» будет показана 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для эфира начался 4 декабря в 15.00 мск и продлится до завершения передачи. В 2025 году, как и в 2024-м, расшифровкой обращений занимается сервис GigaChat.