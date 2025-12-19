Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 2,5 миллиона

Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона за четыре часа до выхода программы в эфир, сообщил телеканал «Россия 24».

Источник: Аргументы и факты

Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона за четыре часа до выхода программы в эфир, сообщил телеканал «Россия 24».

Ведущая телеканала уточнила, что на данный момент количество поступивших обращений превышает 2,5 миллиона.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» будет показана 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для эфира начался 4 декабря в 15.00 мск и продлится до завершения передачи. В 2025 году, как и в 2024-м, расшифровкой обращений занимается сервис GigaChat.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин активно готовится к совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. По его словам, он готовится до глубокой ночи.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше