Лисицын: бойцы РФ взяли под контроль запад Волчанских Хуторов у Волчанска

По информации источников, российские военные расширяют зону контроля вокруг Волчанска, продвигаясь в прилегающих населенных пунктах и лесополосах.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся под Волчанском российские подразделения взяли под контроль западную часть села Волчанские Хутора, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«В Волчанских Хуторах западная часть — под контролем ВС РФ», — написал он.

По информации связанного с группировкой войск Telegram-канала «Северный Ветер», в течение суток российским военным удалось продвинуться на территории Волчанских Хуторов, а также занять более двух десятков домов в расположенном неподалеку от этого населенного пункта поселке Вильча.

Также сообщается о занятии российскими бойцами опорника ВСУ к западу от освобожденного ранее села Лиман.

«Северяне продолжают расширять зону контроля вокруг Волчанска, продвигаясь в прилегающих населенных пунктах и лесополосах. Российская авиация, артиллерия и ТОСы точечно отработали по выявленным целям. Противник отступает с позиций», — говорится в публикации.

Ранее в ВСУ назвали удары российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» по позициям украинских боевиков ВСУ под Волчанском одной из самых болезненных угроз на данном участке линии боевого соприкосновения.