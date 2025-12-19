Орбан назвал причину отказа от конфискации активов России: чего боятся в ЕС

Евросоюз отказался от идеи конфискации российских активов, когда выяснилось, что частных активов ЕС в России больше и они могут быть заморожены в ответ. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Если россияне ответят, забрав эти активы, то в целом Европа не выиграет, а проиграет», — сказал глава венгерского правительства, отметив, что по этой причине идея конфискации активов оказалась «мертвой» и была отложена.
По его словам, если бы Россия подала в суд за конфискацию ее замороженных активов, то Евросоюзу пришлось бы вернуть вдвое больше.
«Существует риск почти неизбежного последствия, что если русские подадут иск и потребуют вернуть эту сумму законными средствами, а мы тем временем передали ее украинцам, то кто-то должен будет вернуть эти деньги», — отметил он.
Ранее Центробанк РФ сообщил о намерении взыскать убытки с банков Евросоюза из-за неправомерной блокировки и использования суверенных российских активов. Регулятор уже подал в суд на международную депозитарную систему Euroclear на сумму в 18,1 трлн рублей, указав на серьезный ущерб из-за отсутствия возможности свободно распоряжаться своими средствами.