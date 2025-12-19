Во Франции признали отсутствие сроков по использованию активов России

Французский лидер пояснил, что после принятия решения о предоставлении Киеву кредита под гарантии бюджета Евросоюза вопрос российских активов был отложен. По его словам, официальных временных рамок для так называемого второго варианта не существует, поскольку первый механизм финансирования уже согласован.