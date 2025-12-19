Во Франции признали отсутствие сроков по использованию активов России

Французский лидер пояснил, что после принятия решения о предоставлении Киеву кредита под гарантии бюджета Евросоюза вопрос российских активов был отложен. По его словам, официальных временных рамок для так называемого второго варианта не существует, поскольку первый механизм финансирования уже согласован.
Ранее Макрон заявлял, что Евросоюз намерен продолжить поиск способов задействовать замороженные средства России. Однако теперь фактически подтверждено, что этот процесс не имеет ни утвержденного графика, ни четких обязательств.
Накануне председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. Финансирование будет основано на бюджете союза и лишь потенциально может быть компенсировано за счет российских активов. В Москве заморозку этих средств ранее называли прямым воровством.
В ходе саммита также прозвучали оценки возможных последствий конфискации. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что после обсуждений страны ЕС пришли к выводу: изъятие активов РФ несет серьезные финансовые и юридические риски, которые трудно контролировать.
Читайте также: Стало известно самое загадочное место России по версии телезрителей.