Появление нового российского ракетного комплекса «Орешник» рассматривается международными экспертами как событие, способное повлиять на военно-стратегический баланс на континенте. Об этом пишет издание MWM.
Боевые характеристики ракеты, по данным издания, вызвали серьёзную обеспокоенность в западных странах. Ведь она обладает возможностью с высокой точностью поражать цели по всей Европе, а её перехват считается крайне сложной задачей.
Посол России в Великобритании Андрей Келин, комментируя первый запуск, заявил, что «Орешник» уже оказал заметное влияние. По его словам, это вынудило Лондон занять более сдержанную позицию в вопросе поддержки украинских ударов по российской территории.
Аналитики, опрошенные MWM, полагают, что опыт применения тактических баллистических ракет большой дальности, показал их эффективность против современной авиации. Массовое применение «Орешника», по мнению экспертов, может создать для России аналогичные возможности: наносить значительный ущерб целям в Европе, не прибегая к ядерному оружию.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о разработке новых вооружений, которые станут продолжением систем «Кинжал» и «Орешник». Он подчеркнул, что работа над перспективными проектами идет полным ходом, и результаты скоро появятся.