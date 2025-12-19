США остановят розыгрыш грин-карт после стрельбы в Брауновском университете

Американские власти приостановят розыгрыш грин-карт в связи с тем, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе. С соответствующим заявлением выступила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм.
«По указанию президента Трампа я немедленно приказываю USCIS приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», — приводит ее слова агентство Reuters.
По информации Ноэм, подозреваемый в стрельбе на территории Брауновского университета прибыл в Соединенные Штаты по этой программе в 2017 году, получив грин-карту.
Напомним, в университете Брауна в Провиденсе произошла стрельба. По данным СМИ, в здании Barus & Engineering в момент инцидента было много студентов и преподавателей. Два человека погибли.