США остановят розыгрыш грин-карт после стрельбы в Брауновском университете

Белый дом приостанавливает программу розыгрыша грин-карт в связи с тем, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете въехал в США по этой программе.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти приостановят розыгрыш грин-карт в связи с тем, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе. С соответствующим заявлением выступила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм.

«По указанию президента Трампа я немедленно приказываю USCIS приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», — приводит ее слова агентство Reuters.

По информации Ноэм, подозреваемый в стрельбе на территории Брауновского университета прибыл в Соединенные Штаты по этой программе в 2017 году, получив грин-карту.

Напомним, в университете Брауна в Провиденсе произошла стрельба. По данным СМИ, в здании Barus & Engineering в момент инцидента было много студентов и преподавателей. Два человека погибли.