США остановят розыгрыш грин-карт после стрельбы в Брауновском университете

Американские власти приостановят розыгрыш грин-карт в связи с тем, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе. С соответствующим заявлением выступила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм.