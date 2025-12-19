Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Санкт-Петербурге

После саммита Евросоюза по вопросу финансирования Украины премьер Бельгии Барт де Вевер провел пресс-конференцию. Во время общения с журналистами де Вевер пошутил, что ему нужно ехать на дачу в Санкт-Петербург.

Источник: Didier Lebrun/IMAGO/TASS

«Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед — (Жерар. — “Ъ”) Депардье, а через дорогу — (бывший президент Сирии Башар. — “Ъ”) Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром», — отметил бельгийский премьер (цитата по «РИА Новости»). Он посоветовал журналистам «написать об этом».

Французский актер Жерар Депардье вступил в российское гражданство еще в 2013 году. После смены власти в Сирии в 2024 году Башар Асад, согласно российским источникам, живет с семьей в РФ.

Объяснять свою шутку Барт де Вевер не стал. При этом Бельгия — одна из стран, выступавших против конфискации замороженных в ЕС российских активов для выдачи кредита Украине. Брюссель предлагал альтернативные варианты финансирования Киева и в случае использования активов требовал от европейских союзников разделить риски. В итоге после 16-часовых переговоров страны ЕС договорились предоставить Украине беспроцентный кредит в €90 млрд, российские активы в этом контексте не упоминались.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше