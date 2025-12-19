Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Санкт-Петербурге

Объяснять свою шутку Барт де Вевер не стал. При этом Бельгия — одна из стран, выступавших против конфискации замороженных в ЕС российских активов для выдачи кредита Украине. Брюссель предлагал альтернативные варианты финансирования Киева и в случае использования активов требовал от европейских союзников разделить риски. В итоге после 16-часовых переговоров страны ЕС договорились предоставить Украине беспроцентный кредит в €90 млрд, российские активы в этом контексте не упоминались.