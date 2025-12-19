Выяснилось, из-за чего вспыхнул конфликт между Вассерманом и Алаудиновым

Депутат считает, что именно искажение смысла и стало причиной столь эмоциональной реакции. По его словам, в тексте обращения речь шла исключительно о сторонних фигурах, а не о самом командире «Ахмата». Более того, Вассерман отмечает, что Алаудинов фактически подтвердил ключевой момент запроса, заявив, что не имеет отношения к упомянутым деятелям и лично с ними не знаком.