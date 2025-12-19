В итоговом тексте саммита ЕС нет упоминания об активах России

В выводах, в частности, сказано, что лидеры стран ЕС договорились выделить Украине финансирование в размере 90 млрд евро в виде кредита под гарантии бюджета Европейского союза. Из этих обязательств исключены Венгрия, Чехия и Словакия. Также есть информация о том, что тему Украины обсудят на следующем саммите.