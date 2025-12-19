Ричмонд
В итоговом тексте саммита ЕС нет упоминания об активах России

Упоминание об активах России в главе про кредит в 90 млрд евро для Украины отсутствует.

Источник: Аргументы и факты

В итоговом тексте саммита Евросоюза о кредите Украине нет упоминания о замороженных российских активах. Документ опубликован по итогам встречи.

В выводах, в частности, сказано, что лидеры стран ЕС договорились выделить Украине финансирование в размере 90 млрд евро в виде кредита под гарантии бюджета Европейского союза. Из этих обязательств исключены Венгрия, Чехия и Словакия. Также есть информация о том, что тему Украины обсудят на следующем саммите.

Упоминание об активах России в главе про кредит в 90 млрд евро для Украины отсутствует.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что кредит в 90 млрд евро, который Евросоюз планирует выдать Украине, может быть погашен за счет замороженных активов России.

Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен озвучила условие для разблокировки активов России.

