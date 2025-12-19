Экс-помощница Трампа сделала сенсационное заявление о его здоровье

Экс-заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз, которая ушла в отставку после нападения на Капитолий 6 января 2021 года, заявила, что Белый дом лгал и продолжает лгать о здоровье президента Дональда Трампа, материал из Daily Express перевел aif.ru.
По ее словам, заболев Covid, глава США «был в очень плохом состоянии», но всем сообщили, что это не так и он находится в госпитале только с целью профилактики.
Мэтьюз считает, что сейчас происходит подобная ситуация.
«Я не понаслышке знаю, работая в Белом доме при Трампе, что он не хочет, чтобы общественность видела его слабым. Эта история с рукопожатием просто смехотворна… если он такой хрупкий, что у него появляются синяки от рукопожатий, то это тоже нехорошо. Я думаю, он это осознаёт и очень обеспокоен тем, как общественность воспринимает его здоровье, учитывая все посты в Truth Social», — заявила Мэтьюз.
Она добавила, что уверена в сокрытии информации со стороны Белого дома.
