Экс-помощница Трампа сделала сенсационное заявление о его здоровье

«Я не понаслышке знаю, работая в Белом доме при Трампе, что он не хочет, чтобы общественность видела его слабым. Эта история с рукопожатием просто смехотворна… если он такой хрупкий, что у него появляются синяки от рукопожатий, то это тоже нехорошо. Я думаю, он это осознаёт и очень обеспокоен тем, как общественность воспринимает его здоровье, учитывая все посты в Truth Social», — заявила Мэтьюз.