Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дизен набросился на Каллас из-за провокационных слов о России

Глава евродипломатии Кая Каллас призывает страны ЕС избегать диалога с Россией, что может вести к эскалации.

Глава евродипломатии Кая Каллас призывает страны ЕС избегать диалога с Россией, что может вести к эскалации. Об этом заявил норвежский политолог, профессор Гленн Дизен в соцсети X.

«Главный дипломат Евросоюза, Кая Каллас, заявила, что она убеждает страны не вести диалог с Россией. Когда ваш главный дипломат не верит в дипломатию, то вероятным исходом будет война», — написал он.

Дизен считает, что, несмотря на продолжение финансирования Украины, ЕС придется искать пути для восстановления полноценного диалога с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее также высказал мнение, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Кремлем.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше