США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт, в которой участвовали и белорусы

США приостановили розыгрыш грин-карт, в котором участвовали и белорусы.

Источник: Комсомольская правда

США приостановили розыгрыш грин-карт, в котором участвовали и белорусы. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, сообщает Sputnik.by.

Ноэм приказала USCIS (службе гражданства и иммиграции США. — Ред.) немедленно приостановить программу DV1. Она уточнила, что подобное делается по указанию президента США Дональда Трампа, «чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы».

Причиной указанного решения послужила стрельба в Брауновском университете США 14 декабря 2025 года, где два человека погибли, а девять — пострадали. Подозреваемый в стрельбе приехал в страну именно по указанной программе в 2017 году, получив грин-карту.

Ранее «Белавиа» назвала Нью-Йорк перспективным городом для рейсов в США.

Тем временем визовый центр еще одной страны ЕС открылся в Минске.

Кроме того, ЕАБР сказал, что средний курс доллара составит 3,32 белорусского рубля в 2026 году.

