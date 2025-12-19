США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт, в которой участвовали и белорусы

США приостановили розыгрыш грин-карт, в котором участвовали и белорусы. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, сообщает Sputnik.by.
Ноэм приказала USCIS (службе гражданства и иммиграции США. — Ред.) немедленно приостановить программу DV1. Она уточнила, что подобное делается по указанию президента США Дональда Трампа, «чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы».
Причиной указанного решения послужила стрельба в Брауновском университете США 14 декабря 2025 года, где два человека погибли, а девять — пострадали. Подозреваемый в стрельбе приехал в страну именно по указанной программе в 2017 году, получив грин-карту.
