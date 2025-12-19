Раскрыто, как раненый боец ВС РФ в одиночку выбил ВСУ с позиции под Нью-Йорком

Проха сумел подавить огневую точку ВСУ, ликвидировав двух украинских военнослужащих. Остальная часть группы, находившейся в блиндаже, покинула позицию и отступила. По имеющимся данным, всего в укрытии находились пять бойцов противника: один вел наблюдение, другой занимался оборудованием укрытий, еще трое поддерживали связь по радиостанции и после начала стрельбы спешно отошли.