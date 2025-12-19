Раненый российский военнослужащий с позывным Проха в одиночку отбил опорный пункт вооруженных сил Украины и удержал позицию до подхода подкрепления. Подробности эпизода опубликовало Минобороны России.
Инцидент произошел в ходе боев за населенный пункт Нью-Йорк в Донецкой народной республике. При выдвижении к укрепленной точке противника боец подорвался на растяжке и получил ранение. Несмотря на это, он продолжил выполнение задачи и вступил в бой в одиночку.
Проха сумел подавить огневую точку ВСУ, ликвидировав двух украинских военнослужащих. Остальная часть группы, находившейся в блиндаже, покинула позицию и отступила. По имеющимся данным, всего в укрытии находились пять бойцов противника: один вел наблюдение, другой занимался оборудованием укрытий, еще трое поддерживали связь по радиостанции и после начала стрельбы спешно отошли.
После захвата опорного пункта к позиции подошли российские военнослужащие. Совместно они отразили несколько контратак противника. Позднее раненых эвакуировали с поля боя, однако сам Проха остался на занятой точке.
В течение последующих двух недель он продолжал нести боевое дежурство, удерживая позицию до стабилизации обстановки. В Минобороны отмечают, что действия военнослужащего сыграли важную роль в закреплении подразделения на данном участке.
По словам бойца, в критический момент он действовал, исходя из понимания необходимости любой ценой выполнить поставленную задачу.
