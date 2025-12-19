С кем встретился президент Узбекистана в Японии

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе пребывания в Японии встретился с президентом Палаты советников Парламента этой страны Масаказу Сэкигучи, сообщает пресс-служба главы государства.
По мнению сторон, парламенты занимают значимую роль в продвижении узбекско-японского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Представители Палаты советников приняли активное участие в юбилейной 150-й сессии Межпарламентского союза в Ташкенте в апреле этого года.
Особое внимание собеседники уделили поддержке молодежных парламентских инициатив, в том числе проведению Форума молодых парламентариев Узбекистана и Японии, участию японской делегации в Глобальной конференции молодых парламентариев в Самарканде в 2026 году.
«Подчеркнута важность всестороннего содействия парламентами практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего по расширению торгово-экономического, финансового, инвестиционно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества», — говорится в сообщении.
Также лидер Узбекистана провел переговоры со спикером Палаты представителей Парламента Японии.
«В рамках программы официального визита в город Токио Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу со спикером Палаты представителей Парламента Японии Фукуширо Нукагой», — говорится в сообщении.
Речь шла о дальнейшем укреплении узбекско-японских отношений стратегического партнерства и наращивании многопланового сотрудничества, в том числе по линии парламентов.
Стороны отметили интенсивность взаимных визитов и встреч парламентских делегаций двух стран:
в парламентах активно действуют группы дружбы;
в мае в Токио успешно прошел очередной межпарламентский форум.
Говорили и о важности налаживания взаимодействия между профильными парламентскими комитетами, местными кенгашами народных депутатов и ассамблеями префектур Японии, а также обмена законотворческим опытом в сфере цифровых технологий и ИИ.
