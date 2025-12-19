Лукашенко обратился к украинцам в неозвученной на ВНС части своего Послания

Президент Беларуси Александр Лукашенко в неозвученной части Послания к белорусскому народу и правительству на Всебелорусском народном собрании, которое публикует БелТА 19 декабря, обратился к украинцам.
Глава государства обратил внимание, что наследники Советского Союза сейчас переживают не лучшие времена. Он заявил, что Запад подкинул внутриславянский конфликт, разгоревшийся на украинской территории.
— Не буду погружаться в политическое закулисье, но повторю, что говорил ранее: мы открыты для украинцев. Вы не чужие! — подчеркнул Александр Лукашенко.
