Лукашенко обратился к украинцам в неозвученной на ВНС части своего Послания

Лукашенко обратился к украинцам в части Послания к народу и парламенту, неозвученной на ВНС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в неозвученной части Послания к белорусскому народу и правительству на Всебелорусском народном собрании, которое публикует БелТА 19 декабря, обратился к украинцам.

Глава государства обратил внимание, что наследники Советского Союза сейчас переживают не лучшие времена. Он заявил, что Запад подкинул внутриславянский конфликт, разгоревшийся на украинской территории.

— Не буду погружаться в политическое закулисье, но повторю, что говорил ранее: мы открыты для украинцев. Вы не чужие! — подчеркнул Александр Лукашенко.

Кстати, мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

Ранее Лукашенко сказал, в каком случае Украина перестанет существовать.

Тем временем Лукашенко сказал о полетах украинских беспилотников над Беларусью.

