В Ташкенте обсудят итоги торгово-экономических отношений РФ и РУз в 2025 году

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 23 декабря в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная итогам торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году и планам на 2026 год.
В мероприятии примет участие Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены итоги торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году, а также планы сотрудничества на будущий год.
