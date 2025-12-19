В Ташкенте обсудят итоги торгово-экономических отношений РФ и РУз в 2025 году

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 23 декабря в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная итогам торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году и планам на 2026 год.