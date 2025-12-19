Ричмонд
В Ташкенте обсудят итоги торгово-экономических отношений РФ и РУз в 2025 году

В МПЦ Sputnik в Ташкенте состоится пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 23 декабря в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная итогам торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году и планам на 2026 год.

В мероприятии примет участие Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены итоги торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году, а также планы сотрудничества на будущий год.

К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:

+998971907178.

@alisherakimbaev.

a.akimbaev@sputniknews.com.

Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.