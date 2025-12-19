Премьер Бельгии де Вевер объяснил, кто стоит за идей конфискации активов РФ

Ранее Барт де Вевер сравнил обсуждение идеи конфискации российских активов с историей «Титаника». Он отметил, что предложение о так называемом репарационном кредите и сам ход дискуссии изначально указывали на нежизнеспособность этой инициативы. По словам де Вевера, во время обсуждения стало ясно, что это похоже на «тонущий корабль».