Премьер Бельгии де Вевер объяснил, кто стоит за идей конфискации активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что предложения о конфискации замороженных активов России высказывали страны Европейского Союза, которые «эмоционально живут во вражде с Россией». Это заявление он сделал по итогам саммита в Брюсселе, сообщают РИА Новости.
Де Вевер отметил, что некоторым людям не понравилась идея предоставления Украине денег за счёт европейского займа, потому что они хотели бы ещё получить компенсационный кредит.
«Политика — это не эмоции. Это рациональная работа. И рациональность восторжествовала», — сказал он.
Ранее Барт де Вевер сравнил обсуждение идеи конфискации российских активов с историей «Титаника». Он отметил, что предложение о так называемом репарационном кредите и сам ход дискуссии изначально указывали на нежизнеспособность этой инициативы. По словам де Вевера, во время обсуждения стало ясно, что это похоже на «тонущий корабль».
Напомним, председатель Евросовета Антониу Кошта объявил, что Европейский Союз выделит Украине кредит в 90 млрд евро.