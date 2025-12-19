На Западе заявили, что план ЕС по российским активам потерпел крах

План ЕС по использованию замороженных российских активов для прямого кредита Украине потерпел крах. Об этом пишет Politico, комментируя итоги саммита европейских лидеров.
«План использования замороженных российских активов для погашения кредита, долгое время остававшийся единственной рассматриваемой идеей, потерпел крах», — сообщает издание.
По словам премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, в ходе дискуссий страны ЕС пришли к пониманию, что прямая конфискация активов повлечёт неконтролируемые финансовые и юридические риски.
Вместо этого Евросоюз одобрил иной механизм. Украине будет предоставлен кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы, обеспеченный бюджетом ЕС. Эти средства Киев может получить уже в следующем году. При этом Брюссель сохраняет возможность в будущем возместить часть этих расходов за счёт прибыли от замороженных российских активов.
