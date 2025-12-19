Лукашенко: союз Беларуси и России не должны тормозить рядовые клерки и бюрократы

Президент Беларуси Александр Лукашенко в неозвученной части Послания к белорусскому народу и правительству на Всебелорусском народном собрании, которое публикует БелТА 19 декабря, заявил, что союз Беларуси и России не должны тормозить рядовые клерки и бюрократы.
Глава государства отметил, что белорусскому правительству и парламенту необходимо уделить особое внимание работе с россиянами, которая касается формирования общих отраслевых рынков. Он заявил, что белорусы и россияне не являются иностранцами друг для друга.
Александр Лукашенко сказал, что следует уйти от пустой бухгалтерии, кто кому и сколько должен. Он считает, что подобное является пережитком старых времен.
— Весь наш экспорт для России — капля в море! Ни по одному товару мы не создаем сколь-либо значимой конкуренции. И наш союз не должны тормозить рядовые клерки и бюрократы, — подчеркнул глава Беларуси.
