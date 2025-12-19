Ричмонд
Лукашенко: союз Беларуси и России не должны тормозить рядовые клерки и бюрократы

Лукашенко назвал тех, кто тормозит союз Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в неозвученной части Послания к белорусскому народу и правительству на Всебелорусском народном собрании, которое публикует БелТА 19 декабря, заявил, что союз Беларуси и России не должны тормозить рядовые клерки и бюрократы.

Глава государства отметил, что белорусскому правительству и парламенту необходимо уделить особое внимание работе с россиянами, которая касается формирования общих отраслевых рынков. Он заявил, что белорусы и россияне не являются иностранцами друг для друга.

Александр Лукашенко сказал, что следует уйти от пустой бухгалтерии, кто кому и сколько должен. Он считает, что подобное является пережитком старых времен.

— Весь наш экспорт для России — капля в море! Ни по одному товару мы не создаем сколь-либо значимой конкуренции. И наш союз не должны тормозить рядовые клерки и бюрократы, — подчеркнул глава Беларуси.

Ранее мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

Тем временем Александр Лукашенко поручил правительству заставить работать на страну маркетплейсы и торговые сети.

Кроме того, Лукашенко сказал, что гарантирует в своих планах на 2030 год.

А еще Лукашенко высказался об отношении работодателей к молодым матерям: «Целая беда».

