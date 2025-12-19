Мэр Уфы разрешил внести изменения в проект застройки у «Зеленой рощи»

Мэрия Уфы разрешила внести изменения в проект планировки и межевания территорий в квартале улиц Подполковника Недошивина, Авроры, территорией санатория «Зеленая роща», санатория «Салют», городскими лесами в Кировском районе. Работы будут проведены по заказу специализированному застройщика «СК Перспектива».
Постановление, подписанное мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым, опубликовано на сайте муниципалитета.
Ориентировочная площадь будущей застройки составляет 5,33 га.
Согласно документу, застройщик должен будет провести изыскания и разработать документацию согласно градостроительному заданию. При этом обязательно должны быть учтены границы зон с особыми условиями использования территории (при наличии).
Работы должны быть проведены в течение 18 месяцев.