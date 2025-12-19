Арестованную главу комитета по культуре Челябинска Халикову заменили директором зоопарка

Юрий Леончик в очередной раз сменил амплуа.
Комитет по культуре Челябинска возглавил Юрий Леончик, сообщили URA.RU в мэрии города. До этого он руководил челябинский зоопарк.
«Юрий Анатольевич окончил Академию труда и социальных отношений по специальности “Менеджмент организации”. Трудовую деятельность начал в 1992 году после службы в армии: работал в коммерческих структурах на разных должностях. С 1999 по 2008 год работал администратором, а после — директором муниципального кинотеатра “Знамя”. С 2009 по 2011 год занимал руководящие посты в Челябинском государственном академическом театре оперы. В марте 2014 года стал директором Челябинского зоопарка и занимал этот пост до настоящего времени», — пояснили в администрации города.
Ранее председателем комитета по культуре была Элеонора Халикова. Ее задержали 5 декабря, после чего отправили в СИЗО. За несколько дней до этого она уволилась и собиралась покинуть регион. Показания на нее дал директор парка имени Гагарина Жазит Нургазинов, обвиняемый в махинациях при реконструкции парка на 400 млн рублей. Ущерб бюджету города оценивается в 86 млн рублей. На следствии Нургазинов заявил, что выполнял распоряжения Халиковой.