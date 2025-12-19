Арестованную главу комитета по культуре Челябинска Халикову заменили директором зоопарка

«Юрий Анатольевич окончил Академию труда и социальных отношений по специальности “Менеджмент организации”. Трудовую деятельность начал в 1992 году после службы в армии: работал в коммерческих структурах на разных должностях. С 1999 по 2008 год работал администратором, а после — директором муниципального кинотеатра “Знамя”. С 2009 по 2011 год занимал руководящие посты в Челябинском государственном академическом театре оперы. В марте 2014 года стал директором Челябинского зоопарка и занимал этот пост до настоящего времени», — пояснили в администрации города.