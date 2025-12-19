Ричмонд
В Одессе заявили о повреждении энергообъекта из-за взрывов

Очевидцы сняли пожар на объекте энергетической инфраструктуры в Одессе.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе в результате взрывов получил повреждения один из объектов энергетической инфраструктуры, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Кипер.

По его словам, в результате повреждения энергообъекта часть города обесточена. Зафиксированы также перебои с теплоснабжением и подачей воды.

Чиновник не уточнил, что за объект поврежден на территории города.

По информации военных Telegram-каналов, минувшей ночью в результате взрывов в Одессе загорелась одна из подстанций. В Сети появились снятые очевидцами кадры пожара на энергообъекте. По данным украинской ГСЧС, возгорание уже удалось ликвидировать.

Ведомство сообщило также о повреждении объектов транспортной инфраструктуры на территории региона.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Одесской области прогремели минувшей ночью и утром в пятницу на фоне воздушной тревоги.

Напомним, накануне стало известно о взрывах, прогремевших на объектах энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.