В Одессе заявили о повреждении энергообъекта из-за взрывов

В Одессе в результате взрывов получил повреждения один из объектов энергетической инфраструктуры, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Кипер.
По его словам, в результате повреждения энергообъекта часть города обесточена. Зафиксированы также перебои с теплоснабжением и подачей воды.
Чиновник не уточнил, что за объект поврежден на территории города.
По информации военных Telegram-каналов, минувшей ночью в результате взрывов в Одессе загорелась одна из подстанций. В Сети появились снятые очевидцами кадры пожара на энергообъекте. По данным украинской ГСЧС, возгорание уже удалось ликвидировать.
Ведомство сообщило также о повреждении объектов транспортной инфраструктуры на территории региона.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Одесской области прогремели минувшей ночью и утром в пятницу на фоне воздушной тревоги.
Напомним, накануне стало известно о взрывах, прогремевших на объектах энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.