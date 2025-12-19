«Весь мир наблюдал провал ЕС»: Кирилл Дмитриев усмехнулся над потугами евробюрократов по активам России

Отказ ЕС от конфискации российских активов стал политическим поражением для лидеров блока, заявил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в социальной сети X.
Кирилл Дмитриев назвал это решение смертельным ударом по репутации главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца. Он отметил, что они потерпели неудачу, пытаясь продвигать незаконные действия и запугивать других.
«Весь мир только что наблюдал, как вы потерпели неудачу в попытке запугать других и заставить их нарушать закон», — отметил Дмитриев.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пояснил причины такого шага Евросоюза. Он заявил, что от идеи конфискации отказались, осознав риски ответных мер.
Орбан указал, что частные активы ЕС в России значительно больше российских в Европе. По его словам, в случае ответных действий со стороны Москвы европейская экономика в целом понесет серьезные убытки.
Ранее Банк России объявил о намерении взыскать убытки с европейских банков. Речь идет о неправомерной блокировке и использовании суверенных российских активов.
Регулятор уже подал иск к международной депозитарной системе Euroclear. Сумма требований составляет 18,1 триллиона рублей из-за невозможности свободно распоряжаться активами.