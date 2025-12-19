Ричмонд
«Весь мир наблюдал провал ЕС»: Кирилл Дмитриев усмехнулся над потугами евробюрократов по активам России

Дмитриев: Провал идеи по активам РФ стал смертельным ударом для Урсулы и Мерца.

Источник: Комсомольская правда

Отказ ЕС от конфискации российских активов стал политическим поражением для лидеров блока, заявил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в социальной сети X.

Кирилл Дмитриев назвал это решение смертельным ударом по репутации главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца. Он отметил, что они потерпели неудачу, пытаясь продвигать незаконные действия и запугивать других.

«Весь мир только что наблюдал, как вы потерпели неудачу в попытке запугать других и заставить их нарушать закон», — отметил Дмитриев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пояснил причины такого шага Евросоюза. Он заявил, что от идеи конфискации отказались, осознав риски ответных мер.

Орбан указал, что частные активы ЕС в России значительно больше российских в Европе. По его словам, в случае ответных действий со стороны Москвы европейская экономика в целом понесет серьезные убытки.

Ранее Банк России объявил о намерении взыскать убытки с европейских банков. Речь идет о неправомерной блокировке и использовании суверенных российских активов.

Регулятор уже подал иск к международной депозитарной системе Euroclear. Сумма требований составляет 18,1 триллиона рублей из-за невозможности свободно распоряжаться активами.

