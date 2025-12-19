Лукашенко заявил, что наследники Советского Союза переживают не лучшие времена

Президент Беларуси Александр Лукашенко в неозвученной части Послания к белорусскому народу и правительству на Всебелорусском народном собрании, которое публикует БелТА 19 декабря, заявил, что наследники Советского Союза переживают не лучшие времен.
— Да, мы, наследники Советского Союза, переживаем не лучшие времена, — обратил внимание глава Беларуси.
Он пояснил, что Запад подкинул наследникам СССР внутриславянский конфликт, который разгорелся на территории Украины. Александр Лукашенко добавил, что не хочет погружаться в политические закулисье и повторил один из своих тезисов, который озвучивал ранее: Беларусь открыта для украинцев. Глава государства еще раз подчеркнул, что украинцы не чужие.
