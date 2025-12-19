NYT: американские власти обжалуют решение суда относительно грантов для Гарварда

Команда президента США Дональда Трампа планирует обжаловать решение суда, который занял сторону Гарвардского университета в его споре по вопросам грантов для учебного заведения.
Американское руководство объявило о заморозке грантов для Гарварда и долгосрочных контрактов, заявив, что данные меры позволят защитить студентов еврейского происхождения от антисемитизма.
Президент Гарварда отказался выполнять требования, утверждая, что не все они связаны с антисемитизмом.
В 2022 году Гарвардский университет занял первое место сразу по каждому из трех измеряемых показателей проявлений антисемитизма в кампусах среди университетов по всей Америке.