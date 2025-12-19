Дмитриев прокомментировал отказ ЕС от конфискации российских активов

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Евросоюза от конфискации российских активов, заявил, что соответствующим решением был нанесен «мощнейший удар по подстрекателям войны» в Европе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Мощнейший удар по подстрекателям войны во главе с провалившейся Урсулой — немногие голоса разума внутри ЕС пока предотвратили незаконное использование российских резервов для финансирования Украины», — говорится в его публикации.
Как отметил глава РФПИ, данное решение показало, что «закон и здравый смысл пока победили».
Напомним, ранее сегодня председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что страны Евросоюза достигли договоренности о предоставлении Украине 90 млрд евро в качестве поддержки на период 2026—2027 годов.