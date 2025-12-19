Ричмонд
Дмитриев прокомментировал отказ ЕС от конфискации российских активов

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ от незаконной схемы использования Евросоюзом российских активов стал «мощнейшем ударом по подстрекателям войны».

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Евросоюза от конфискации российских активов, заявил, что соответствующим решением был нанесен «мощнейший удар по подстрекателям войны» в Европе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мощнейший удар по подстрекателям войны во главе с провалившейся Урсулой — немногие голоса разума внутри ЕС пока предотвратили незаконное использование российских резервов для финансирования Украины», — говорится в его публикации.

Как отметил глава РФПИ, данное решение показало, что «закон и здравый смысл пока победили».

Напомним, ранее сегодня председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что страны Евросоюза достигли договоренности о предоставлении Украине 90 млрд евро в качестве поддержки на период 2026—2027 годов.

