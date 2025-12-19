«В 47-й отдельной механизированной бригаде командир бригады Максим Данильчук потерял контроль над подразделением иностранных наёмников. Боевики иностранного легиона отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жильё в Сумах», — говорится в сообщении.
Ранее российские военные сообщили о ликвидации на Купянском направлении группы иностранных наёмников. Цель была уничтожена в ходе комплексной огневой атаки, где действия артиллерии, операторов ударных беспилотников и специалистов войск БПЛА были синхронизированы.
