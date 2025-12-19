Панихида по послу РФ в КНДР прошла в Южной Корее

Панихида по чрезвычайному и полномочному послу России в КНДР Александру Мацегоре прошла в четверг в православном храме Сеула. Об этом сообщила Корейская епархия Русской православной церкви.
Богослужение в Воскресенском храме совершил архиепископ Корейский Феофан. На панихиде присутствовали чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев, сотрудники российского дипломатического представительства и прихожане.
Напомним, Александр Мацегора скончался 6 декабря.
Во вторник, 16 декабря, с ним простились в Москве в зале Центральной клинической больницы.