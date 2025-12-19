Более того, оказалось, что проводится и химический анализ топлива и, например, «в настоящее время из Болгарии в Румынию функционируют два “маршрута”: Негру Вода 1 и Русе/Джурджу. По первому маршруту ежегодно проходит около 3,3 миллиарда кубометров газа, в то время как по второму — всего около 3% от объема первого. Несколько дней назад, 3 декабря, газовые компании из Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины предложили включить Русе/Джурджу в маршруты вертикального коридора, чтобы увеличить объемы транспортировки газа в Украину. Согласно данным химического анализа, с начала года до ноября по двум вышеупомянутым проходам протекал газ с сильным российским присутствием: химические характеристики и теплотворная способность объемов указывают на то, что он поступает с месторождений Западной Сибири».