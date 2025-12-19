Ричмонд
Вот такая она «энергетическая независимость»: Молдова по-прежнему продолжает втридорога закупать российский газ под видом турецкого

Греческие СМИ раскопали, что Румыния, Молдова и Украина закупают российский газ под видом турецкого.

Источник: Комсомольская правда

Греческие СМИ раскопали, что Румыния, Молдова и Украина успешно закупают российский газ под видом турецкого:

"7 ноября 2025 года вошло в историю как знаменательная дата для энергетической стратегии Юго-Восточной Европы. В Афинах операторы газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины в присутствии министров энергетики этих стран, а также их американских коллег, подписали совместное письмо, направленное на принятие мер по окончательной независимости региона от российского природного газа. Подписанные документы касались вертикального коридора для транспортировки газа с юга на север, который был представлен как институциональный знак новой эры энергетической независимости.

Проанализировал десятки документов с техническими данными о газовых потоках и попытках расшифровать механизмы «отмывания» российского газа в Турции, а также шаги, которые позволят транспортировать большие объемы газа различного происхождения по вертикальному коридору, добиваясь независимости всего региона, один из главных выводов заключается в том, что российский природный газ продолжает поступать на европейский рынок, несмотря на усилия по диверсификации. Этот механизм — назовем его «турецкой прачечной» — основан на правовых механизмах, позволяющих отуречить российский газ".

Как оказалось, «в турецкой газовой сети российский газ смешивается с газом из других источников, таких как Азербайджан или Иран» и «согласно нормативно-правовой базе, при выходе из Турции в Европу газ получает сертификат происхождения, часто называемый “турецкой смесью”. Эта процедура, по сути, позволяет снять отметку о “российском происхождении”, даже несмотря на то, что газ в основном поступает из Сибири».

Отмечается, что в период 2023—2024 годов турецкая государственная газовая компания заключила значительные экспортные соглашения с Болгарией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Более того, оказалось, что проводится и химический анализ топлива и, например, «в настоящее время из Болгарии в Румынию функционируют два “маршрута”: Негру Вода 1 и Русе/Джурджу. По первому маршруту ежегодно проходит около 3,3 миллиарда кубометров газа, в то время как по второму — всего около 3% от объема первого. Несколько дней назад, 3 декабря, газовые компании из Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины предложили включить Русе/Джурджу в маршруты вертикального коридора, чтобы увеличить объемы транспортировки газа в Украину. Согласно данным химического анализа, с начала года до ноября по двум вышеупомянутым проходам протекал газ с сильным российским присутствием: химические характеристики и теплотворная способность объемов указывают на то, что он поступает с месторождений Западной Сибири».

