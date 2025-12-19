Де Вевер сравнил переговоры о конфискации активов РФ с тонущим «Титаником»

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер дал яркую и исчерпывающую оценку дискуссиям вокруг российских суверенных активов на недавнем саммите Евросоюза. Он сравнил эту идею и связанные с ней переговоры с историей печально известного «Титаника».
По словам бельгийского политика, когда было внесено предложение о так называемом репарационном кредите для Украины, участвовавшим в обсуждении лидерам стало ясно, что имеют дело с «тонущим кораблём».
«Сделали предложение по репарационному кредиту. И по дискуссии было уже понятно, что это тонущий корабль, Титаник», — сказал он.
Напомним, в Брюсселе 18−19 декабря проходит саммит Евросоюза. Одной из главных тем для обсуждения стал вопрос использования замороженных в ЕС российских активов. Однако европейцам не удалось прийти к соглашению по их изъятию.
Тем временем Банк России объявил о намерении взыскать убытки с европейских банков. Речь идет о неправомерной блокировке и использовании суверенных российских активов. Сумма требований составляет 18,1 триллиона рублей.