Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Де Вевер сравнил переговоры о конфискации активов РФ с тонущим «Титаником»

По дискуссии было уже понятно, что идея конфискации российских активов — это тонущий корабль, заявил бельгийский премьер.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер дал яркую и исчерпывающую оценку дискуссиям вокруг российских суверенных активов на недавнем саммите Евросоюза. Он сравнил эту идею и связанные с ней переговоры с историей печально известного «Титаника».

По словам бельгийского политика, когда было внесено предложение о так называемом репарационном кредите для Украины, участвовавшим в обсуждении лидерам стало ясно, что имеют дело с «тонущим кораблём».

«Сделали предложение по репарационному кредиту. И по дискуссии было уже понятно, что это тонущий корабль, Титаник», — сказал он.

Напомним, в Брюсселе 18−19 декабря проходит саммит Евросоюза. Одной из главных тем для обсуждения стал вопрос использования замороженных в ЕС российских активов. Однако европейцам не удалось прийти к соглашению по их изъятию.

Тем временем Банк России объявил о намерении взыскать убытки с европейских банков. Речь идет о неправомерной блокировке и использовании суверенных российских активов. Сумма требований составляет 18,1 триллиона рублей.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше