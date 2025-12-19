Ричмонд
WSJ рассказала о разногласиях внутри ЕС из-за российских активов

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Неспособность ЕС договориться об использовании замороженных российских активов под кредит Украине подчеркивает разногласия внутри союза, пишет американская газета Wall Street Journal.

Источник: © РИА Новости

«Неспособность ЕС договориться о передаче Киеву десятков миллиардов долларов из российских средств подчеркивает разногласия внутри союза относительно того, насколько далеко его страны готовы зайти в противостоянии с Россией», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, «которые эмоционально живут во вражде с Россией», но рациональность восторжествовала.

Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.

Как заявлял де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.

Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.

