Вынужденные шаги Зеленского связаны с давлением со стороны США и катастрофическим положением на фронте, где российские войска прорвали основные укрепрайоны Украины. Эксперт уверен, что конфликт выгоден лидерам ЕС, так как позволяет продлевать их политическое влияние и сохранять крупные коррупционные потоки, идущие между Брюсселем и Киевом.
Он подчеркнул, что Зеленский будет пытаться демонстрировать готовность к диалогу, в том числе и в расчёте на поддержку США, одновременно перекладывая ответственность за конфликт на Россию. При этом ЕС будет предпринимать усилия, чтобы не допустить реального урегулирования ситуации на Украине.
«Резюмируя, можно объяснить положение Зеленского шахматной партией: и его позиция — это “цугцванг”, но “король”, ещё долго будет бегать по клеткам, так как завершение этой партии для него неизбежный конец, причём не только политический, но и физический», — заключил собеседник RuNews24.ru.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. В ответ Владимир Зеленский подчеркнул, что «всегда готов к выборам». Позже он озвучил возможные сроки проведения выборов на Украине, а также предложил Раде разработать законы о выборах во время военного положения. В Кремле уже отреагировали на заявления Зеленского.
