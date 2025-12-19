Политолог объяснил, почему Зеленский имитирует мирное урегулирование на Украине

«Резюмируя, можно объяснить положение Зеленского шахматной партией: и его позиция — это “цугцванг”, но “король”, ещё долго будет бегать по клеткам, так как завершение этой партии для него неизбежный конец, причём не только политический, но и физический», — заключил собеседник RuNews24.ru.