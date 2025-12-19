IS: Эпштейн купил через WhatsApp русского подростка за 1 тыс. долларов

Демократы в Комитете по надзору Палаты представителей США опубликовали новые файлы, связанные с обвиняемым в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и продаже их с этой целью американским финансистом Джеффри Эпштейном, материал из Irish Star перевел aif.ru.
Уточняется, что на этот раз вскрылась переписка Эпштейна в WhatsApp*, где он договаривается о покупке девушки-подростка, переехавшей в США из России.
«Цепочка сообщений содержит подробности о молодой девушке. Хотя большинство деталей были заблюрены, в сообщении были указаны её имя, возраст, размеры тела, вес и место отправления», — говорится в материале.
Также на скриншотах видно, что девушку продают за 1 тыс. долларов (80 тыс. рублей по нынешнему курсу).
«У меня есть друг, скаут, она сегодня прислала мне девушек. Но она просит по 1000$ с каждой девушки. Я сейчас отправлю тебя девочек. Может, кто-то подойдёт Джей?», — также написал собеседник Эпштейна.
Напомним, Эпштейн обвинялся в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в 2019 году он погиб в изоляторе, когда ожидал суд. В 2021 году за пособничество Эпштейну осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Кроме того, в связях с Эпштейном обвиняли президента США Трампа, мужчины дружили более 15 лет.
Ранее экс-помощница Трампа сделала сенсационное заявление о его здоровье.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.