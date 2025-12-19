Полиция провела в Подмосковье рейд по незаконным мигрантам из числа водителей

Подмосковные полицейские организовали рейд по водителям такси, а также пассажирам, с целью поиска незаконных мигрантов, сообщает «Осторожно, Москва». Рейд проводился в Электростали.
Оштрафованы за несоблюдение миграционного законодательства 13 человек, говорится в публикации.
Штрафы составили 5 тысяч рублей. Также были составлены протоколы с последующей депортацией из страны.
