Полиция провела в Подмосковье рейд по незаконным мигрантам из числа водителей

Подмосковные полицейские организовали рейд по водителям такси, а также пассажирам, с целью поиска незаконных мигрантов, сообщает «Осторожно, Москва».

Подмосковные полицейские организовали рейд по водителям такси, а также пассажирам, с целью поиска незаконных мигрантов, сообщает «Осторожно, Москва». Рейд проводился в Электростали.

Оштрафованы за несоблюдение миграционного законодательства 13 человек, говорится в публикации.

Штрафы составили 5 тысяч рублей. Также были составлены протоколы с последующей депортацией из страны.

