Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что изымают у посетителей прямой линии Путина

На входе на прямую линию президента России Владимира Путина посетители столкнулись с жестким досмотром.

На входе на прямую линию президента России Владимира Путина посетители столкнулись с жестким досмотром. Под изъятие попали не только техника и аксессуары, но и продукты питания.

Как следует из обстановки на площадке, у участников мероприятия на контроле забирают квашеную капусту, энергетические напитки и мандарины. Помимо этого, сотрудники службы безопасности изымают спреи, капли для носа, шоколадные батончики и различные напитки.

Все предметы, не допущенные к проносу, складываются в специальные контейнеры у рамок металлоискателей. После завершения прямой линии владельцам обещано вернуть изъятые вещи.

Ранее был утвержден расширенный список запрещенных предметов. В него вошли портативные зарядные устройства, вейпы, взрывчатые и огнеопасные вещества, баннеры и флаги с древками, лазерные указки, фонари любого типа, а также беспилотные аппараты — воздушные, наземные, водные и подводные.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартует в полдень по московскому времени. Мероприятие проходит в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

На трансляцию федеральные телеканалы отвели около трех часов. Площадкой выбран московский Гостиный двор, где собрались российские и зарубежные журналисты, включая представителей СМИ из недружественных стран.

Читайте также: Выяснилось, из-за чего вспыхнул конфликт между Вассерманом и Алаудиновым.