Стало известно, что изымают у посетителей прямой линии Путина

На входе на прямую линию президента России Владимира Путина посетители столкнулись с жестким досмотром. Под изъятие попали не только техника и аксессуары, но и продукты питания.
Как следует из обстановки на площадке, у участников мероприятия на контроле забирают квашеную капусту, энергетические напитки и мандарины. Помимо этого, сотрудники службы безопасности изымают спреи, капли для носа, шоколадные батончики и различные напитки.
Все предметы, не допущенные к проносу, складываются в специальные контейнеры у рамок металлоискателей. После завершения прямой линии владельцам обещано вернуть изъятые вещи.
Ранее был утвержден расширенный список запрещенных предметов. В него вошли портативные зарядные устройства, вейпы, взрывчатые и огнеопасные вещества, баннеры и флаги с древками, лазерные указки, фонари любого типа, а также беспилотные аппараты — воздушные, наземные, водные и подводные.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартует в полдень по московскому времени. Мероприятие проходит в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
На трансляцию федеральные телеканалы отвели около трех часов. Площадкой выбран московский Гостиный двор, где собрались российские и зарубежные журналисты, включая представителей СМИ из недружественных стран.
