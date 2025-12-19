Ричмонд
Совет Федерации одобрил закон о крестах на гербе России

Совет Федерации утвердил законопроект, закрепляющий требование к изображению крестов над коронами и державой на гербе России. Поправки будут внесены в текст ФЗ «О Государственном гербе Российской Федерации». Теперь правовой акт дополнится подробным описанием госсимвола.

Источник: Life.ru

«Малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба РФ, увенчаны прямыми равноконечными четырёхконечными крестами с расширяющимися концами», — гласит текст поправок.

Напомним, в России появилось явление, получившее название «крестопад» — стали встречаться случаи изображения храмов без крестов, а также их иногда заменяли на условный символ (например, ромб) даже на российском гербе. Накануне Госдума окончательно утвердила детализацию государственного герба России, прописав в законе наличие крестов на коронах и державе. Авторы проекта пояснили, что хотя внешний вид герба подробно описан, случаи замены крестов другой символикой по-прежнему встречаются.

