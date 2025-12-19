Совет Федерации одобрил закон о крестах на гербе России

Напомним, в России появилось явление, получившее название «крестопад» — стали встречаться случаи изображения храмов без крестов, а также их иногда заменяли на условный символ (например, ромб) даже на российском гербе. Накануне Госдума окончательно утвердила детализацию государственного герба России, прописав в законе наличие крестов на коронах и державе. Авторы проекта пояснили, что хотя внешний вид герба подробно описан, случаи замены крестов другой символикой по-прежнему встречаются.