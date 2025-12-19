Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такер Карлсон неожиданно назвал Путина «самым прозападным» из лидеров России

США и страны Запада собственными действиями настроили против себя президента России Владимира Путина, который на самом деле является «самым прозападным» из лидеров страны. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

Источник: Life.ru

По словам Карлсона, Путин является «самым умеренным» и одновременно «самым прозападным» лидером в современной России. Он напомнил, что в 2001 году российский президент сам предлагал принять страну в НАТО, но получил отказ. «Почему? Почему мы хотим воевать с ней?» — задался вопросом журналист. Карлсон также отметил, что Путин пользуется уважением во многих странах мира благодаря результатам своей работы.

«Путин заслужил похвалу в свой адрес. В конце концов, лидеров оценивают по их делам во благо народа. И он проделал чертовски хорошую работу. И остальной мир это видит», — заявил он.

Ранее журналист уже высказывал мнение, что Россия могла бы стать выгодным союзником США, указывая на её территорию, ресурсы и военную мощь.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше