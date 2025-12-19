Такер Карлсон неожиданно назвал Путина «самым прозападным» из лидеров России

По словам Карлсона, Путин является «самым умеренным» и одновременно «самым прозападным» лидером в современной России. Он напомнил, что в 2001 году российский президент сам предлагал принять страну в НАТО, но получил отказ. «Почему? Почему мы хотим воевать с ней?» — задался вопросом журналист. Карлсон также отметил, что Путин пользуется уважением во многих странах мира благодаря результатам своей работы.