Кондратьев: Вопросы жителей Кубани с «Прямой линии» Путина возьмем в работу

19 декабря президент России Владимир Путин проведет ставшую уже традиционной «Прямую линию», совмещенную с большой пресс-конференцией. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что краевые власти будут внимательно отслеживать обращения граждан и использовать их в дальнейшей работе.
В своем сообщении глава региона отметил, что будет смотреть эфир вместе с коллегами.
«Вопросы, которые зададут жители края — возьмем в работу», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.
Губернатор также отметил, что команда не ограничится только местными проблемами, но и проанализирует обращения из других регионов страны. По словам губернатора, это может помочь решить похожие ситуации в Краснодарском крае.