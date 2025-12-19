Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев: Вопросы жителей Кубани с «Прямой линии» Путина возьмем в работу

Губернатор Кубани прокомментировал предстоящую «Прямую линию» президента.

Источник: Комсомольская правда

19 декабря президент России Владимир Путин проведет ставшую уже традиционной «Прямую линию», совмещенную с большой пресс-конференцией. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что краевые власти будут внимательно отслеживать обращения граждан и использовать их в дальнейшей работе.

В своем сообщении глава региона отметил, что будет смотреть эфир вместе с коллегами.

«Вопросы, которые зададут жители края — возьмем в работу», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Губернатор также отметил, что команда не ограничится только местными проблемами, но и проанализирует обращения из других регионов страны. По словам губернатора, это может помочь решить похожие ситуации в Краснодарском крае.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше