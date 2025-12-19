«Политический крах»: на Западе прокомментировали отказ от изъятия активов РФ

Авторы публикации заявляют, что принятие «амбициозного плана» изъятия российских активов должно было продемонстрировать, что Евросоюз остается влиятельным игроком на мировой арене. Особенно в свете того, что Вашингтон и Москва «многократно исключали Европу из дискуссий о будущем Украины». Однако прошедший саммит, напротив, показал «нерешительность Евросоюза в ключевой момент».