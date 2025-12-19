Ричмонд
«Политический крах»: на Западе прокомментировали отказ от изъятия активов РФ

NYT: отказ от изъятия активов РФ стал политическим крахом Мерца и фон дер Ляйен.

Источник: Комсомольская правда

Отказ всех участников саммита Евросоюза согласовать план экспроприации замороженных российских активов стал «политическим крахом» канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет The New York Times (NYT).

При этом, как отмечает издание, европейские лидеры «утверждали, что согласованная альтернатива позволит справиться с поставленной задачей».

Авторы публикации заявляют, что принятие «амбициозного плана» изъятия российских активов должно было продемонстрировать, что Евросоюз остается влиятельным игроком на мировой арене. Особенно в свете того, что Вашингтон и Москва «многократно исключали Европу из дискуссий о будущем Украины». Однако прошедший саммит, напротив, показал «нерешительность Евросоюза в ключевой момент».

Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев также заявил, что отказ ЕС от конфискации российских активов стал политическим поражением фон дер Ляйен и Мерца. По словам главы РФПИ, это решение стало ударом по их репутации, они не смогли продвинуть незаконные действия и запугать других.

